Гузееву пристыдили за грязные окна

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева выложила фото с цветом. Но пользователи не оценили красоту растения. Они осудили телеведущую за немытые окна в квартире.

Гузеева выложила в Instagram фото домашнего растения. Она подписала снимок «Потребность в красоте. Я за ней охочусь - за красотой! В масштабах страны - ничего себе, а в режиме изоляции - шедевр».

Некоторые пользователи поддержали артистку. Они отметили красоту цветка и начали делать комплимента. Другие же юзеры не смогли не обратить внимание на окно. На нем было видно множество пятен.

«В глаза бросается только окно», «Мне тоже надо окно добраться помыть…», «Цветы очень красивые, но окно… Такое грязное…» — писали комментаторы.

На одно из них Гузеева даже резко ответила. В ответ на сообщение «Окно помой» она ответила «Рот помой».

Ранее телеведущая эмоционально призвала подписчиков остаться дома. Актрису возмутили люди на улице.