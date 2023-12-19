Общество 19 декабря 2023, 13:59 Пиво, семечки и косметика. Бизнесмены подали заявки на регистрацию бренда «Слово пацана» «Ведомости»: пять заявок подали в Роспатент на регистрацию бренда «Слово пацана» РИА «Новости»

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Предприниматели начали массово подавать заявки на регистрацию товарного знака на фоне популярности сериала «Слово пацана». Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на Роспатент, куда уже направили пять заявок на регистрацию такого бренда.

По данным Роспатента, четыре заявки поступили от частных предпринимателей и представителей малого бизнеса из регионов. Так, московский «Ритейл медиа» направили заявку на товарный знак для производства и продажи косметики, ручных инструментов, домашних приспособлений, продовольственных товаров, безалкогольных и слабоалкогольных напитков по мотивам сериала.

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Безалкогольные напитки и пиво в стиле «Слово пацана» планирует продавать и новосибирская Первая ремесленная пивоварня. Кроме того, две заявки отправил бизнесмен Петр Емельянов из Хабаровска, который хочет выпускать настольные игры и семена подсолнечника.

Заявку также оформило и издательство «Эксмо». Компания собирается организовать массовый выпуск электроники и цифровых товаров, изделий из бумаги и канцелярии, домашних приспособлений, одежды, рекламы, а также услуг в сфере развлечений: книги, концерты и шоу-программы.

Ранее автор «Слова пацана» Роберт Гараев анонсировал книгу о женских бандах.