Гузеева вернулась к съемкам «Давай поженимся!» после выздоровления от ковида

Телеведущая Лариса Гузеева, которая заболела COVID-19 и пролежала несколько недель в больнице № 40 в Коммунарке, вернулась к работе. Об этом сообщила ее соведущая по программе «Давай поженимся!» Роза Сябитова.

Она заявила, что команда продолжила съемки шоу, и пообещала, что зрители скоро увидят новые выпуски с Гузеевой.

О том, что Лариса Гузеева заразилась коронавирусом, стало известно в конце сентября. Из-за плохого состояния ее госпитализировали в больницу. СМИ писали о высоком поражении легкого у актрисы. К счастью, телеведущая поправилась. Артистка поблагодарила врачей, которые ее вылечили, назвав их героями.

Позже она выступила с критикой людей, которые не верят, что звезды болеют ковидом. По ее словам, некоторые считают, что публичные люди ложатся в больницы «для вида». Это якобы нужно для агитации вакцинироваться. Таких комментаторов Гузеева в Instаgrаm назвала людоедами.