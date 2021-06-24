Гузеева подарила детям на 16-летие поход на стриптиз

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в программе «Давай поженимся!» рассказала, что подарила своим дочери и сыну на 16-летие поход на стриптиз. После этого подростки не стали развратниками.

«Я на 16-летие своему пацану подарила самую красивую стриптизершу Москвы, и они с пацанами собрались, и это все было очень красиво. <…> На 16-летие своей дочери я отвезла ее в Париж на Диту фон Тиз, самую классную стриптизершу земного шара», — заявила Гузеева.

По словам телеведущей, после похода на стриптиз ее дети не стали развратниками или асоциальными людьми.

Во время этого выпуска сваха Роза Сябитова раскритиковала одного из женихов, который владеет стриптиз-клубом. Гузеева за него заступилась, заявила, что не видит в этом ничего дурного, и рассказала свою историю.

В апреле издание The Sun написало, что преподаватель из независимой школы-интерната в Англии отвез учеников в Коста-Рику на каникулы. Там он пил со своими воспитанниками алкоголь, водил их в стриптиз-клубы, грубо ругался и угрожал физической расправой.