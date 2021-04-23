Стриптиз, алкоголь и угрозы. Учитель устроил детям «взрослые» каникулы в Коста-Рике

Преподаватель из независимой школы-интерната в Англии отвез учеников в Коста-Рику на каникулы. Там педагог пил с подопечными алкоголь и угрожал им, написало издание The Sun.

55-летний учитель руководил группой подростков от 16 до 18 лет. На отдыхе вместе с ребятами он посещал стриптиз-клубы, а также позволял себе грубую ругань, сообщило РИА ФАН.

«Я собираюсь пнуть тебя по башке. Я собираюсь тебя убить», — процитировал мужчину один из учеников.

Преподаватель не помнит этих высказываний, так как был очень пьян, когда их произносил. У подростков остались корешки чеков за напитки из бара в Коста-Рике. Учителя уволили из образовательного учреждения.