Знаменитости 02 января 2024, 01:33 Гузеева назвала Соседова «больным человеком» Лариса Гузеева заступилась за Алексея Гомана после критики Соседова РИА «Новости»

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Телеведущая Лариса Гузеева резко высказалась в адрес музыкального критика Сергея Соседова. Она заявила, что журналист незаслуженно низко оценил выступление певца Алексея Гомана на конкурсе в эфире телеканала НТВ.

Победитель «Народного артиста» попал в финал «Суперстар!». Однако Соседов назвал Гомана очень слабым участником, отметив, что «русский парень» стал для него самым главным разочарованием прошедшего сезона.

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Мнение эксперта по отечественному шоу-бизнесу вызвало критику со стороны Гузеевой. В своем блоге она резко оценила поведение знатока музыкальной индустрии.

«Алексей Гоман — чудесный, умный, тонкий талант. А вот поведение Соседова меня ужасает. Больной человек. Это мое мнение, и я просто не могу удержаться от удивления, видя, как недостойно он ведет себя», — отметила актриса.

Ранее юморист Гарик Харламов признался в любви актрисе Ларисе Гузеевой в новом выпуске Comedy Club. Многолетний конфликт между телеведущей и комиком завершился во время совместной работы над кинокомедией «Теща».