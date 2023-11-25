Знаменитости 25 ноября 2023, 02:28 Гарик Харламов признался в любви Ларисе Гузеевой Гарик Харламов признался в любви Ларисе Гузеевой в эфире Comedy Club РИА «Новости»

Читать 360tv в

Юморист Гарик Харламов признался в любви актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой в новом выпуске Comedy Club. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ТНТ.

Ведущая программы «Давай поженимся» стала гостьей комедийного шоу.

Реклама

«Лариса, я люблю тебя», — заявил Харламов со сцены.

Гузеева ответила шоумену взаимностью, назвав Харламова «счастьем и самой большой радостью», которая случилась с ней в этом году, и «компрессом на все тело».

Теплые отношения между Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым сложились во время совместной работы над кинокомедией «Теща». Изначально актриса хотела отказаться от участия в съемках, потому что Харламов в своем шоу частенько издевательски подшучивал над передачей «Давай поженимся». Но на съемках актеры неожиданно подружились. Газета «Аргументы и факты» написала, что во время работы над фильмом актеры время от времени держались за руки и щедро осыпали друг друга комплиментами.