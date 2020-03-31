Гуф устроил собачьи поединки на даче

Рэпер Гуф, гуляя со своей собакой, устроил собачьи бои прямо на улице. Артист натравил свою овчарку на золотистого ретривера, который гулял без хозяина.

Скандальный рэп-исполнитель Алексей Долматов (Гуф) вышел в своем Instagram в прямой эфир. Судя по комментариям за кадром, певец в очередной раз находится в нетрезвом состоянии.

На видео артист гулял со своим псом и на их пути встретились еще две собаки. Животные сцепились и ожесточенно грызли друг друга. Рэпер не предпринимал никаких действий, а лишь еще больше раззадоривал своего пса.

Многие пользователи возмутились поведением певца. Они призывают отправлять обращения о жестком обращении с животными на сайт МВД по московской области.

Ранее у исполнителя случился нервный срыв в прямом эфире Instagram. В видеотрансляции Гуф вел себя неадекватно и угрожал расправой основателю движения «Антидилер» Дмитрию Носову.