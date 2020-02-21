«Сходит с ума в прямом эфире»: Гуф разрушил семью бывшей жены

Айза пояснила, что последней каплей стал нервный срыв Гуфа, который произошел с ним в Таиланде. Исполнительница отпустила вместе с бывшим мужем их девятилетнего сына. Но когда пришла пора возвращаться, Гуф попросил оставить ему ребенка еще на неделю.

Когда Айза поняла, что Гуф снова начал срываться на наркотики, то уговорила его отправить сына домой.

«Я доверила единственное дорогое, что у меня есть, моего ребенка», — заявила исполнительница. Когда сын отправился в Москву, Гуф начал вести видеотрансляции, где вел себя неадекватно и угрожал расправой основателю движения «Антидилер» Дмитрию Носову.

«Всем больно и страшно, потому что человек сходит с ума в прямом эфире», — заявила Айза. При этом ее нынешний супруг Дмитрий Анохин постоянно ревновал ее к бывшему мужу. По словам Айзы, она часто слышала от него, что он «женат на жене Гуфа».

«Меня это злило, его это злило, я терпела пять лет, но потом я не вытерпела. Я поняла, что все. И сказала: „Вот из-за этого мы и разведемся“. Потому что я устала», — отметила девушка.

В начале этой недели стало известно, что Гуф отменил все концерты на февраль и снова отправился в Таиланд вместе со своей новой девушкой. По данным СМИ, исполнитель сломал два ребра и решил отдохнуть. Концертный директор рэпера заявил, что это всего лишь бытовая травма и беспокоиться не о чем. По его словам, тур продолжится в марте.

Однако для этого нужно вернуть исполнителя в Россию. В прошлый раз эта попытка была неудачной, так как во время посадки самолета в Абу-Даби Гуфа задержали из-за дебоша в аэропорту. Тогда из Таиланда его вывезли родственники, которые хотели положить его в наркологию.