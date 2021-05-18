Губерниев поделился мнением о Марине Кравец

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своих впечатлениях от юмористки Марины Кравец, с которой работал на шоу «Лига удивительных людей». Об этом сообщило ИА Nation News.

Он назвал артистку умной, талантливой и отличной коллегой.

«Мы дружим, я хочу сказать, что она во всех ипостасях хороша. Она прекрасная жена и заботливая мама. У них очень нежная любовь с супругом, с которым я тоже знаком», — считает Губерниев.

Также он отметил, что Кравец — очень интересный и разносторонний человек. Комментатор также назвал ее профессионалом.

«Я счастлив, что знаком с ней, мы вместе работали и будем продолжать работать»», — заключил он.

Ранее юмористка Марина Кравец покинула шоу «Маска». Она выступала в костюме Солнца. Члены жюри угадали имя артистки еще задолго до разоблачения.

Отмечается, что Марину узнали по ее вокальным данным. При этом девушка старалась не шутить, что свойственно ей в обычной жизни. Дело в том, что в ходе проекта она выбрала особую тактику.

«Изначально вместе с создателями проекта решили, что мне нельзя шутить. В итоге все персонажи в беседах с жюри были веселые и живые, а я… скажем так, очень таинственная», — пояснила Кравец.

При этом после разоблачения юмористка не сдерживала свое желание блеснуть чувством юмора.