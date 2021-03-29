Марина Кравец рассказала о своей тактике при участии в шоу «Маска»

На днях резидент Comedy Club, юмористка Марина Кравец покинула шоу «Маска». Она выступала в костюме Солнца. Члены жюри угадали имя артистки еще задолго до разоблачения, написала Teleprogramma.pro.

Отмечается, что Марину узнали по ее вокальным данным. При этом девушка старалась не шутить, что свойственно ей в обычной жизни. Дело в том, что в ходе проекта она выбрала особую тактику.

«Изначально вместе с создателями проекта решили, что мне нельзя шутить. В итоге все персонажи в беседах с жюри были веселые и живые, а я… скажем так, очень таинственная», — пояснила Кравец.

При этом после разоблачения юмористка не сдерживала свое желание блеснуть чувством юмора.

Сайт «Утро.ру» написал, что после того, как жюри угадали имя артистки, скрывающейся под маской Солнца, ведущий музыкального шоу, Вячеслав Макаров, опубликовал на своей Instаgrаm-странице ролик со съемок и предложил подписчикам поделиться мнениями. Пользователи Сети расстроились, что участника, который уйдет с проекта, выбрала дочка певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория. Как они считают, артист под маской Единорога был в разы слабее Солнца.