Знаменитости 06 июня 2023, 02:30 Губерниев извинился перед Загитовой и встал перед ней на колено РИА «Новости»

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Комментатор Дмитрий Губерниев извинился перед олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой. Это произошло перед забегом фигуристок на Никольской улице в рамках Недели легкой атлетики в Москве, уточнило РИА «Новости».

Алина Загитова вместе с победительницей командного турнира Олимпиады-2022 Камилой Валиевой, чемпионкой России Софьей Акатьевой и победительницей Финала Гран-при России Аделией Петросян 5 июня участвовали в забеге фигуристок. Мероприятие прошло на Никольской улице в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

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«Простите меня. Я, может быть, в отношении вас был в эфире чуть-чуть чрезмерен. Повинную голову меч не сечет. Алина Загитова, я у ваших ног», — сказал Губерниев перед стартом забега.

Он встал на колени и поцеловал фигуристке руку.

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в рамках Дня московского спорта выступит в показательном поединке по фехтованию с двукратной победительницей Олимпийских игр, саблисткой Софьей Великой. Дуэль состоится 1 июля в Лужниках.