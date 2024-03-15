Знаменитости 15 марта 2024, 17:55 Группа «Кино» перезаписала легендарный альбом Цоя Группа «Кино» перезаписала культовый альбом «Это не любовь» Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

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Рок-группа «Кино» перевыпустила культовый альбом «Это не любовь», при этом сохранив оригинальные дорожки с исполнением солиста Виктора Цоя. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

«Обычно возвращаться и перезаписывать старый материал — это очень неблагодарное занятие. У аудитории уже есть с ним эмоциональная связь, и любое вмешательство в нее ощущается как подделка. Но „Кино“ тут находится в уникальном положении: между качеством песен и качеством их оригинальной записи — огромная пропасть», — заявил сын рокера Александр Цой.

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Он также уточнил, что поклонникам музыкального коллектива нередко приходилось довольствоваться достаточно плохим звучанием песен и достраивать их до совершенной формы с помощью воображения.

По словам Цоя, новая версия альбома получилась лучше прежней. Ведь артисты смогли исправить недостатки некачественной записи звука, сохранив при этом оригинальное звучание голоса Виктора Цоя.

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