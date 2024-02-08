Культура 08 февраля 2024, 10:54 Расписанные основателем группы «Кино» кеды выставят на онлайн-торги за 400 тысяч рублей Расписанные музыкантом Цоем кеды продадут на онлайн-торгах 10 февраля РИА «Новости»

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Обувь, которую расписал на память основатель рок-группы «Кино» Виктор Цой, выставят на онлайн-аукционе 10 февраля. Об этом РИА «Новости» заявил основатель компании «Филателистическая студия Игоря Пугачева» Игорь Пугачев.

Он отметил, что культовый музыкант расписал кеды в 1988 году во время встречи с участником группы «Агата Кристи» Александром Козловым.

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«Их выставили на продажу друзья Виктора Цоя, для которых он и расписал эти кеды», — подчеркнул Пугачев.

В описании аукционного лота сообщили, что у Цоя не было своей мастерской, и часть работ он создавал на случайно попавшихся ему предметах: кусках картона, бумаги и полиэтилена.

Ранее аукционный дом выставил на продажу повязку легендарного американского гитариста Джими Хендрикса. Аксессуар оценивается в 13,5 тысячи долларов. По мнению экспертов, стоимость повязки может увеличиться до 40 тысяч долларов, так как музыкант появлялся с ней на знаменитом концерте в клубе «Филмор Ист» в Нью-Йорке, проинформировал TMZ.