Знаменитости 15 марта 2024, 12:40 Группа «Город 312» нашла новую солистку Участница шоу «Голос» Диана Макарова заменит солистку Аю в группе «Город 312» РИА «Новости»

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Музыкальный коллектив «Город 312» представил новую солистку. Вместо Светланы Назаровой, более известной как Ая, будет выступать участница телепроекта «Голос» Диана Макарова. Об этом группа сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Назарова, долгое время занимавшая позицию солистки в популярной в 2000-х группе, заявила, что вынуждена сделать перерыв в своей карьере из-за проблем с голосом. У нее начались сложности со связками после коронавируса. Ей предстоит продолжительный период реабилитации.

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«Я достаточно серьезно перенесла коронавирус и получила сильное осложнение на связку. И сейчас, к сожалению, не могу порадовать своим участием в концертах группы „Город 312“, не могу с вами встретиться и спеть вам что-нибудь очень хорошее», — заявила солистка.

Ее место в коллективе займет Диана Макарова, вокалистка, которая привлекла внимание музыкантов во время шоу «Голос» на Первом канале.

«Может быть вы будете считать, что она что-то поет по-другому, не так как я. Не сравнивайте. Потому что не надо вообще сравнивать», — подчеркнула Ая.

Она добавила, что на концертах зрители услышат новые песни, которая солистка не успела записать с группой.

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