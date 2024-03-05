Знаменитости 05 марта 2024, 17:55 Фадеев рассказал о новом составе Serebro Продюсер Фадеев заявил, что собирает новый состав группы Serebro РИА «Новости»

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Продюсер Максим Фадеев заявил о возрождении группы Serebro. Об этом о сообщил в своем аккаунте в социальной сети Instagram*.

«Скоро сделаем. Думаю, вас удивит. Двое [участниц] есть, активно ищем третью», — рассказал он.

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Продюсер также рассказал и о старом составе группы. По его словам, предыдущий проект Serebro был прекрасным и ужасным одновременно.

«Это был главный кошмар моей жизни», — написал продюсер.

Кроме того, Фадеев добавил, что хотел бы возродить проект Глюк’oZа.

В октябре 2019 года продюсер объявил о прекращении работы своего лейбла MALFA и разрыве контрактов со всеми артистами. Таким образом, права на песни и имена остались за исполнителями. При этом всю музыку группы Serebro он передал экс-солистке коллектива Ольге Серябкиной.

Ранее Фадеев посоветовал уехавшим из России артистам следить за собой и своим языком. Он высказал недоумение, почему покинувшие Родину звезды продолжают оскорблять страну.