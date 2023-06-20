20 июня 2023, 04:22
Скандал разгорелся на шоу Малахова из-за песни группы «Божья коровка»
Группа «Божья коровка» устроила скандал на шоу Малахова из-за песни
Съемки программы «Привет, Андрей» с участием группы «Божья коровка» закончились скандалом. Организаторы шоу в последний момент переиграли репертуар музыкального коллектива, сообщило радио KP.RU.
Музыкантов пригласили поучаствовать в шоу, на что они с радостью согласились. Было оговорено, что группа исполнит одну песню, но в последний момент их попросили ее поменять. Солист группы Владимир Воленко отказался исполнять всенародный хит.
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«Изначально менеджеры канала утвердили для исполнения песню „Теплоход“, сочтя ее достаточно народной. Но в последний момент они решили, что мы должны спеть свой хит 95 года „Гранитный камушек“, — рассказал музыкант.
По словам певца, он сообщил организаторам, что «Теплоход» тоже является важной песней и направлена она на популяризацию внутреннего туризма. Поняв, что ничего не добьются, организаторы перестали спорить с Воленко, после чего группы исполнила свой «Теплоход».
Ранее сообщалось, что запланированный на 18 июня концерт дуэта Zero People, сайд-проекта музыкантов группы Animal ДжаZ, отменили во Владивостоке. Несколькими днями ранее такая же ситуация произошла и во Владивостоке.
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Андрей Малахов
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