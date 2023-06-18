Общество 18 июня 2023, 19:49 Концерты группы Zero People начали отменять из-за слов вокалиста о России Концерты группы Zero People отменили во Владивостоке и Хабаровске «ВКонтакте»

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Запланированный на вечер воскресенья, 18 июня, концерт дуэта Zero People, сайд-проекта музыкантов группы Animal ДжаZ, отменили во Владивостоке. Об этом участники группы сообщили в специальном Telegram-чате встречи, ссылку на который опубликовали во «ВКонтакте».

«Друзья, к сожалению, концерт Zero People во Владивостоке не состоится по техническим причинам», — указано в сообщении.

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Зрителям пообещали автоматически вернуть деньги за билеты в течение двух недель. Музыканты высказали надежду, что выступят в городе в следующем году.

Несколькими днями ранее такая же ситуация произошла в Хабаровске. Концерт дуэта, намеченный на 15 июня, также отменили.

Ранее во Владивостоке также отменили концерт Animal Jazz. Общественники направили в Следственный комитет и Минкульт России просьбу признать участников коллектива и его лидера Александра Красовицкого иностранными агентами. Ранее он называл Россию «токсичной». Участники Animal ДжаZ после начала частичной мобилизации спешно уехали в Израиль, давали там концерты. Затем вернулись в Россию и отправились в музыкальный тур по стране.