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    25 июля 2021, 02:23

    «Грудь выросла»: Волочкова рассказала о своей болезни

    Дарья Бунякова

    Балерина Анастасия Волочкова призналась, что после гормонального сбоя ее тело изменилось. При этом многие считают, что фигура артистки является результатом работы пластического хирурга.

    «Грудь выросла»: Волочкова рассказала о своей болезни

    Волочкова напомнила, что пару лет назад она давала интервью Ксении Собчак у себя дома. Видео вышло скандальным, так как ведущая ворвалась в спальню балерины и стала снимать личные вещи. По словам Волочковой, Собчак усомнилась и в натуральности ее груди.

    «Я говорю: „У меня своя“. Она: „Дай потрогать!“. Отвечаю: „Давай, бери, трогай, что тебе это даст? Не было, а теперь есть“. Просто у меня при очень неприятных и драматических обстоятельствах произошел гормональный сбой, и так все получилось, что грудь выросла», — рассказала балерина в эфире в YouTube-канала RTVI.

    Она добавила, что не прибегала к услугам пластических хирургов, но многие в это не верят.

    В конце июня поклонники балерины заподозрили ее в связи с яхтсменом Юрием Фирсовым — вдовцом певицы Валентины Легкоступовой. Но Волочкова не стала комментировать слухи о романе.