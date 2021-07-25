«Грудь выросла»: Волочкова рассказала о своей болезни

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что после гормонального сбоя ее тело изменилось. При этом многие считают, что фигура артистки является результатом работы пластического хирурга.

Волочкова напомнила, что пару лет назад она давала интервью Ксении Собчак у себя дома. Видео вышло скандальным, так как ведущая ворвалась в спальню балерины и стала снимать личные вещи. По словам Волочковой, Собчак усомнилась и в натуральности ее груди.

«Я говорю: „У меня своя“. Она: „Дай потрогать!“. Отвечаю: „Давай, бери, трогай, что тебе это даст? Не было, а теперь есть“. Просто у меня при очень неприятных и драматических обстоятельствах произошел гормональный сбой, и так все получилось, что грудь выросла», — рассказала балерина в эфире в YouTube-канала RTVI.

Она добавила, что не прибегала к услугам пластических хирургов, но многие в это не верят.

В конце июня поклонники балерины заподозрили ее в связи с яхтсменом Юрием Фирсовым — вдовцом певицы Валентины Легкоступовой. Но Волочкова не стала комментировать слухи о романе.