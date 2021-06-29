Волочкову заподозрили в связи с вдовцом Легкоступовой

Поклонники Анастасии Волочковой заподозрили балерину в связи с вдовцом певицы Валентины Легкоступовой, яхтсменом Юрием Фирсовым. Об этом рассказало радио «Комсомольская правда».

Волочкова опубликовала в Instagram видео с парусной регаты, в которой балерина приняла участие в выходные. Человека, присутствующего с ней на видео, подписчики Волочковой приняли за Юрия Фирсова.

«Оооо. Знакомое лицо вдовца В. Легкоступовой… Ну прям очень он скорбит», «И что-то лицо не показывают его, и по голосу не определишь, молчит. Думаю, что Фирсов», «Это случайно не Юрий Фирсов, который на тот свет отправил Валентину Легкоступову и решил до Насти добраться», — написали комментаторы.

Сама Волочкова не стала подтверждать или опровергать личность загадочного спутника.

Певица Валентина Легкоступова скончалась летом 2020 года. В больницу она поступила с черепно-мозговой травмой. Муж певицы Юрий Фирсов утверждал, что она поскользнулась и упала в ванной. Следственный комитет после проверки не нашел признаков насильственной смерти.