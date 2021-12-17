Григорий Лепс вышел на связь после госпитализации

Певец Григорий Лепс вышел на связь после недавней госпитализации. Посредством видео в Instagram он заявил, что у него был гипертонический криз и ему понадобилось пробыть день в больнице, чтобы прокапаться.

Лепс пояснил, что у него резко поднялось давление, ведь ему «уже не 20 лет». Он пообещал, что концерт 19 декабря в зале «Крокус Сити» состоится.

По данным Telegram-канала Mash, Лепс за неделю оказывался в больнице дважды. В первый раз он был сильно пьян и якобы признался, что не может назвать себя счастливым. Медики предложили ему остаться под присмотром специалистов, но из-за буйного поведения артисту пришлось вызвать психиатрическую бригаду. Специалист выписал ему сильнодействующие препараты и посоветовал лечение в профильной клинике. Лепс ответил отказом и спустя день снова вернулся в медучреждение.

Пиар-директор артиста Владимир Урюпин в разговоре с «360» опроверг эти сведения, заявив, что никакой госпитализации не было, а сам Лепс находится дома и готовится к ответственному выступлению.