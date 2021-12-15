Пиар-директор Лепса опроверг госпитализацию певца

В Сети появилась информация, что у певца, музыканта и продюсера Григория Лепса якобы возникли проблемы с алкоголем и психикой, которые довели его до больницы. Пиар-директор артиста Владимир Урюпин в разговоре с «360» опроверг эти сведения.

Лепс, по его словам, находится дома. Со здоровьем у музыканта все в порядке — сейчас он занят подготовкой к концерту.

«Григорий Викторович находится дома в добром здравии, хорошем настроении. Готовится к концерту, который состоится в воскресенье в „Крокус Сити“», — подчеркнул Владимир Урюпин.

По данным Telegram-канала Mash, Лепс за неделю оказывался в больнице дважды. В первый раз он был сильно пьян и якобы признался, что не может назвать себя счастливым. Медики предложили ему остаться под присмотром специалистов, но из-за буйного поведения артисту пришлось вызвать психиатрическую бригаду. Специалист выписал ему сильнодействующие препараты и посоветовал лечение в профильной клинике.

Лепс ответил отказом и спустя день, заверили СМИ, снова вернулся в медучреждение. Снова нетрезвым и вместе с охраной. Ночь он будто бы провел в больнице — отсыпался, а потом ушел. Врачи заподозрили у него психологические проблемы и гипертонический криз.

Накануне Лариса Долина рассказала об отмене их совместного выступления из-за внезапной болезни Лепса.