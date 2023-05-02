Эксклюзив 02 мая 2023, 14:47 «Грандиозный художник». Таша Строгая вспомнила о великолепных показах Валентина Юдашкина Таша Строгая назвала Юдашкина грандиозным художником, покорившим мир моды РИА «Новости»

Читать 360tv в

Художник-модельер и телеведущая Таша Строгая в разговоре с «360» назвала ушедшего из жизни Валентина Юдашкина человеком, который достиг максимальных высот в свое деле. По ее словам, он был грандиозным художником, который делал красивые и высококлассные показы.

«Я в каком-то шоке пребываю. К этому никогда не возможно подготовиться, особенно когда уходят такие знаменательные люди. Для меня как для дизайнера одежды всегда были два самых успешных человека в нашей стране — это Вячеслав Зайцев, который тоже совсем недавно нас покинул, и Валентин Юдашкин. Потому что это люди, которые достигли максимальных высот», — заявила Строгая.

Реклама

Она отметила, что Российскую неделю моды всегда открывали показы Валентина Юдашкина.

«Это всегда было супершоу, это всегда были тысячи гостей, это всегда было красиво, это всегда было на высшем уровне. В моей памяти он навсегда останется как грандиозный художник, дизайнер», — подчеркнула телеведущая, известная зрителям по программам «Снимите это немедленно!», «Ручная работа» и другим.

Она напомнила, что Юдашкин создал свой Дом моды, участвовал в Парижской неделе моды и покорил ее. Модельер имел большое количество клиентов, знаменитых и нет, которые доверяли ему.

«Они любили его, восхищались им и поддерживали его творчество. Очень-очень грустно», — заключила Строгая.

Валентин Юдашкин умер на 60-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом 2 мая сообщила его жена — Марина Юдашкина.