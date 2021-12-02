«Говорил, что ненавидит детей». Национальный родительский комитет подал в суд на Джигана

Рэпер Джиган в соцсетях летом этого года оскорблял детей, утверждает Национальной родительский комитет. В связи с этим организация подала в суд на исполнителя. Об этом «360» заявил сопредседатель Национального родительского комитета Юрий Оболонский.

«Джиган, катаясь на своей яхте, на пятимиллионную аудиторию Instаgrаm заявил, что он практически ненавидит детей-подростков, тогда как большая часть подписчиков у него дети и подростки. В оскорбительном тоне унижал их, называл матерными словами. В Национальный родительский комитет поступило множество заявлений от возмущенных родителей. Нам ничего не оставалось, как написать заявление в Генеральную прокуратуру», — рассказал Оболонский.

По его словам, организация сделала скрин этого заявления Джигана и нотариально заверенную оценку выступления. Кроме того, экспертами был проведен независимый анализ, все документы были направлены в прокуратуру.

«Генпрокуратура, к сожалению, нам ничего вразумительного не ответила. Мы после этого, подождав неделю, подали заявление в суд. Суд принял [заявление] и сейчас должен назначить дату для рассмотрения. Мы практически на 110% уверены [в своей правоте], так как у нас есть вся доказательная база», — добавил собеседник «360».

Он высказал мнение о том, что Джиган нарушил законодательство РФ и должен ответить за это.

«Мы хотим, чтобы этот товарищ извинился перед своей аудиторией: перед детьми, перед родителями, которых он практически оскорбил, и понес заслуженное материальное наказание», — подчеркнул Оболонский.

На официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы появилась информация, что подан иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам. Он поступил в Хорошевский районный суд 26 ноября.

Национальный родительский комитет был бы доволен, если бы Джиган на Новый год выступил перед детьми бесплатно и что-то положительное рассказал, ведь подрастающее поколение сегодня берет пример именно с известных людей.

Обычно выступление Джигана на частном мероприятии стоит около 1,2 миллиона рублей.