Стало известно, сколько платят самым модным российским артистам за выступление

Менеджеры популярных российских музыкантов раскрыли гонорары звезд на осенний период. О том, сколько зарабатывают самые востребованные рэперы страны — Моргенштерн и Джиган, рассказал сайт kp.ru.

По словам директора Моргенштерна Василия, артист может выступить на мини-корпоративе за пять миллионов рублей. Однако к этой сумме нужно добавить билеты на самолет в эконом-классе для команды рэпера и в бизнес-классе для самого Моргенштерна.

Менеджер Джигана рассказал, что артист готов выступить на любом частном мероприятии за один миллион двести тысяч рублей. У рэпера Элджэя цены немного ниже — один миллион за часовое выступление, а у представителя более старшего поколения Басты гонорары составляют от четырех до пяти миллионов.

Помимо рэперов, на корпоративах и частных мероприятиях популярностью пользуются Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Светлана Лобода, Дмитрий Билан. Их гонорары колеблются от четырех до шести миллионов рублей. Стас Михайлов и Григорий Лепс по-прежнему имеют спрос среди возрастного зрителя. Они готовы выступить за 6-7 миллионов рублей.