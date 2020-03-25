Готовка, дача, дети: российские знаменитости поделились, чем заняты на карантине
У балерины Анастасии Волочковой удался пирог со шпинатом. Выпечкой она порадовала любимого мужчину и рассказала об этом изданию StarHit. Несмотря на новое увлечение, Волочкова тренируется и репетирует спектакль в домашнем театре.
В незапланированный отпуск продюсер Иосиф Пригожин в буквальном смысле заперся в гараже — разбирает скопившийся там за 17 лет хлам.
«Вместе с Валерией провели ревизию в кабинете. Возвращаемся к книжкам», — добавил он.
Певица Маргарита Суханкина во время карантина изучает то, что нравится ее детям: рисует по точкам и играет с ними в городки на импровизированной площадке.
Персональным тренером для своих чад стал исполнитель Дмитрий Колдун. В свободные минуты он еще и выращивает рассаду, устроив из этого что-то вроде соревнований.
«Проверим, у кого в семье самая легкая рука: чья рассада врастет быстрее и даст самый большой урожай», — заявил он.
Расслабляется и посвятила себя личной жизни Лолита. Артистка призналась, что не испытывает тяги к готовке и сейчас делает «разные spa-процедуры».
Телеведущая Яна Чурикова от прежнего ритма работы отказываться не стала, но совещания и планерки с коллегами устраивает онлайн. Времени у нее хватает и на изучение испанского языка. Вместе с дочерью изучает английский язык фигуристка Ирина Слуцкая. Ее сын занят сборкой моделей самолетов.
Нарушителей карантина в России предложили привлекать к уголовной ответственности. Под суд могут пойти и те, кто распространяет фейки о заболевании. Законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму.