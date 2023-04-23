Знаменитости 23 апреля 2023, 21:20 «Готов ответить за каждое слово». Космонавт Юрчихин отреагировал на обвинения в травле Юлии Пересильд Летчик-космонавт Юрчихин отверг обвинения в травле актрисы фильма «Вызов» Юлии Пересильд РИА «Новости»

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Российский летчик-космонавт Федор Юрчихин, которого актриса Юлия Пересильд обвинила в травле, ответил на ее заявление. В интервью изданию «Московский комсомолец» он заявил, что выступал не против участников проекта, а против него самого, и добавил, что готов ответить за каждое свое слово.

Вокруг фильма «Вызов» и его главной звезды Юлии Пересильд разгорелся скандал. Гильдия актеров предложила присвоить артистке почетное звание Героя России. На это отреагировал Федор Юрчихин. Он сказал, что такое предложение вызывает недоумение и заявил, что даже не всем его коллегам-профессионалам предоставляется такой случай — слетать на МКС и, тем более, получить звание Героя.

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Пересильд на это ответила, что не просила ни о каких званиях, а космонавты адресовали ей «несметное количество гадостей». Она также попросила прекратить ее травлю.

Юрчихин заявил, что не отрицает негативного отношения к проекту, но артистку он не травил.

«Я дал несколько комментариев по поводу этого проекта, потому что считал и считаю, что он нанес вред нашей космонавтике. <…> А теперь покажите мне, в каком из своих комментариев я высказался против участников проекта?! Я готов ответить за каждое свое слово», — подчеркнул Юрчихин.

Космонавт также добавил, что популяризировать тему космоса нужно, но не так, когда приходится снимать с экипажей профессионалов ради художественного фильма.