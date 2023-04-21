Знаменитости 21 апреля 2023, 19:52 Пересильд попросила космонавтов прекратить травлю за идею присвоить ей звание Героя России Актриса Пересильд обвинила космонавтов в травле после идеи дать ей звание Героя России РИА «Новости»

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Актриса Юлия Пересильд попросила космонавтов прекратить травлю и говорить гадости в ее адрес. По словам артистки, это началось после предложения дать ей звание Героя России за съемки в фильме «Вызов», частично снятого в космосе. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на актрису.

Дать Пересильд почетное звание предложила директор гильдии актеров Валерия Гущина. Однако это предложение понравилось не всем. Герой России Федор Юрчихин дал комментарий изданию StarHit, назвав это предложение неадекватным.

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Пересильд же в ответ на это заявила, что не просила ни о каких званиях.

«Негоже Героям России второй год подряд незаслуженно обвинять женщину во всех смертных грехах. Я ничего не прошу, не подаю документов ни на какие звания», — написала артистка.

Она также добавила, что не перестанет из-за этой ситуации восхищаться работой и подвигами космонавтов, хотя они и адресовали ей «несметное количество гадостей».

Об уникальной ленте российского кинематографа, снятой в космосе, ранее рассказал «360».