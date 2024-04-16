Знаменитости 16 апреля 2024, 17:01 «Гордыня на басовой струне». Галкин резко высказался о Макаревиче Актер Галкин призвал россиян забыть об уехавшем музыканте Макаревиче РИА «Новости»

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Актер Борис Галкин призвал россиян забыть о покинувшем Россию музыканте Андрее Макаревиче*. Свою позицию он озвучил в интервью изданию «Аргументы и факты».

Галкин считает, что после сделанных Макаревичем* заявлений публика должна окончательно забыть о лидере «Машины времени». Он даже не захотел уделять время разговорам о рокере.

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«Много чести обсуждать его поведение. Это играет гордыня на басовой струне, и не более того», — заявил Галкин.

По его мнению, группа «Машина времени» отыграла свое и уже не сможет стать снова популярной.

«„Машина времени“, она свое дело сделала в прошлом, отработала, все, эта страница закрыта, на мой взгляд», — подчеркнул он.

Актер с иронией заметил, что музыкант похоже, забыл о своих корнях и о том, что его предки похоронены на российской земле. Макаревич* теперь стал хвалить новое место жительства — Израиль.

«Он всегда был таким, не изменился. Ранее он просто говорил то, что было для него выгодно в тот момент», — заключил Галкин.

Музыкант Юрий Лоза тоже высказал недовольство поведением своего бывшего друга. В период общенационального траура из-за теракта в «Крокусе» Макаревич* поделился в социальных сетях снимком своей смеющейся семьи на горнолыжном отдыхе.

* Признан иностранным агентом на территории России.