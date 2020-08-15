Гордон Рамзи поссорился с соседями и продаст дом в Корнуолле

Знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи продает за 2,75 миллионов фунтов один из своих домов в Корнуолле после месяцев споров с местными жителями, с которыми он не пришел к согласию в вопросе допустимого уровня шума. Ранее он купил Trevail House за 1,96 миллиона фунтов стерлингов.

По данным The Sun, 53-летний Рамзи вдребезги разругался с соседями своего особняка в британском городе Рок и посулил им четыре месяца шумного ремонта. Возможно деньги на него он планирует за счет продажи дома в Корнуолле, тем более, что он получит дополнительные 850 тысяч долларов.

Агент риэлторской компании John Bray and Partners, утверждает, что таунхаус самого известного в мире шеф-повара входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Причем владелец сумел сохранить исторические интерьеры, добавив к ним удаленную систему управления.

В начале августа склочный характер Гордона Рамзи стал причиной его незавидного положения на популярном меме. В школьной столовой были рассажены мировые знаменитости и только шеф-повар «Адской кухни» оказался в одиночестве.