Гордон посоветовала Тарзану написать заявление о краже на любовницу

СМИ сообщили что шоумен изменил своей супруге певице Наташе Королевой. Глушко опубликовал ролик, в котором рассказал, что его якобы отравили мошенницы, а потом принудили к половому акту. Процесс был снят на видео, чтобы устроить скандал ради пиара. Артист уверяет, что никакой любви в этой связи не было, так как настоящие чувства он испытывает только к своей жене.

Гордон заявила, что в такой ситуации не обойтись без помощи правоохранительных органов.

«Если Тарзану действительно что-то подсыпали и были украдены личные вещи, то нужно действовать с помощью полиции. Ему нужно писать заявление, должна быть проверка и прочее», — уточнила девушка.

По мнению специалиста, произошедшее никак не повлияет на репутацию звездной пары. Гордон считает, что в настоящее время людям все равно на подобного рода сенсации. Они привлекают внимание лишь на короткое время.