Знаменитости 23 апреля 2024, 11:55 «Голой на сцену не выходит». Лолита вернулась на телевидение после бойкота Певицу Лолиту вернули на телевидение после бойкота из-за «голой» вечеринки РИА «Новости»

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Певица Лолита Милявская вернулась на телевидение после долгого бойкота из-за «голой» вечеринки. Она выступит в роли ведущей нового музыкального шоу «ВИА Суперстар!». Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

В состав жюри программы вошли известные личности шоу-бизнеса: Сергей Соседов, Наташа Королева, Стас Пьеха и Лера Кудрявцева. Ведущими станут Вадим Такменев и Лолита Милявская.

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«Лолиту вернули на ТВ. Лолита — это очень сильный человек, и сломить ее не смогут никакие плутовки. Она ни перед кем не провинилась, она не нарушала никаких законов», — заявил Соседов.

Коллеги Милявской достаточно позитивно отреагировали на работу с опальной артисткой. Ее участие в мероприятии, организованном блогером Анастасией Ивлеевой, их не смущает.

«Лола — это Лола! Какой была, такой и осталась. Не вижу необходимости менять ей имидж. Уверяю вас, голой она на сцену не выходит», — поделился солист культовой в 90-х группы «Форум» Сергей Рогожин.

Милявская вернется к корпоративам на майских праздниках по повышенному гонорару. Теперь за выступление она будет просить пять миллионов рублей.