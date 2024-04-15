Знаменитости 15 апреля 2024, 12:07 Лолита вернется к корпоративам на майских праздниках по повышенному гонорару Mash: певица Лолита вернется к частным концертам за 5 млн рублей в мае РИА «Новости»

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На майских праздниках певица Лолита вновь начнет выступать на корпоративах. Концерты будут стоить дороже, сообщил Telegram-канал Mash.

Стоимость выступления артистки увеличится: теперь она составит пять миллионов рублей вместо четырех. За организацию технического райдера придется доплатить еще полмиллиона.

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По данным канала, Лолита готова выступать как в городе, так и за его пределами, при условии наличия необходимой аппаратуры, сцены и официального приглашения. Организаторы уточнили, что артистка готова даже вместе со зрителями есть шашлык. Однако петь под гитару Лолита не согласна.

Недавно артистка подчеркнула, что ее команда уже два с половиной месяца остается без заработной платы в связи с отменой ее концертов после «голой» вечеринки. Однако, несмотря на это, никто из ее коллектива не собирается увольняться.