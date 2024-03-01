Знаменитости 01 марта 2024, 18:36 Голливудский режиссер раскрыл подробности смерти Хита Леджера Hello: режиссер Стивен Гейган раскрыл подробности ранней смерти Хита Леджера Cinetext/Distler / Global Look Press

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Голливудский режиссер и сценарист Стивен Гейган раскрыл новые подробности ранней смерти австралийского актера Хита Леджера. Спустя 16 лет после события он вспомнил, как получил эту шокирующую весть. Об этом сообщило издание Hello.

По словам режиссера, ему позвонил отец погибшего актера, Ким, в состоянии глубокого шока после прибытия на место происшествия. Тот нашел его номер в сценарии, лежащем в постели рядом с умершим Леджером.

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Сам Гейган был так поражен и ошеломлен, получив этот звонок, что чуть не потерял сознание. В этот момент он находился в аэропорту в компании своей супруги Минни Мортимер.

«Я в аэропорту с женой, просто еду из одного места в другое, и я буквально теряю сознание, чего со мной никогда не случалось ни до, ни после», — поделился он.

Сценарист отметил, что они с Леджером были очень близки. Актер ушел из жизни 22 января 2008 года в возрасте 28 лет из-за передозировки препаратов в своем доме в Нью-Йорке.

Ранее бывшая возлюбленная Хита Леджера показала архивные фото. На одном из кадров девушка нежно обнимала актера за плечи и улыбалась в объектив фотоаппарата.