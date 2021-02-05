Экс-возлюбленная Хита Леджера показала архивные фото

Актриса Хизер Грэм опубликовала архивные фотографии с бывшим возлюбленным, звездой фильма «Темный рыцарь» Хитом Леджером. Редкие снимки с австралийским актером она показала в Instagram.

Фотографии сделаны в то время, когда Грэм и Леджер встречались. На одном из кадров девушка нежно обнимала актера за плечи и улыбалась в объектив фотоаппарата. Артист прикасался к возлюбленной щекой и щурился от яркого солнца.

«Просматривая свои фотографии, я нашла эти. Просто вспомнила то время. Хит Леджер был таким особенным человеком», — написала она рядом со снимками.

Подписчики восхитились архивными кадрами и поставили множество эмодзи в виде сердца. «Такие красивые и личные фото. Спасибо, что поделились с нами частью своей жизни», — написал один из поклонников.

Знаменитости встречались с октября 2000 года по июнь 2001 года, написало ИА Nation News.

Хит Леджер был найден мертвым в своей квартире на Манхэттене в Нью-Йорке в 2008 году. Официальная причина смерти — острая интоксикация. Актеру было 28 лет.