Экс-возлюбленная Хита Леджера показала архивные фото
Фотографии сделаны в то время, когда Грэм и Леджер встречались. На одном из кадров девушка нежно обнимала актера за плечи и улыбалась в объектив фотоаппарата. Артист прикасался к возлюбленной щекой и щурился от яркого солнца.
«Просматривая свои фотографии, я нашла эти. Просто вспомнила то время. Хит Леджер был таким особенным человеком», — написала она рядом со снимками.
Подписчики восхитились архивными кадрами и поставили множество эмодзи в виде сердца. «Такие красивые и личные фото. Спасибо, что поделились с нами частью своей жизни», — написал один из поклонников.
Знаменитости встречались с октября 2000 года по июнь 2001 года, написало ИА Nation News.
Хит Леджер был найден мертвым в своей квартире на Манхэттене в Нью-Йорке в 2008 году. Официальная причина смерти — острая интоксикация. Актеру было 28 лет.