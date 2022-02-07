«Красота всего мира». Алека Болдуина восхитила российская фигуристка Валиева

Выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине восхитило Алека Болдуина. Американский актер заявил, что прокат спортсменки вобрало в себя всю красоту мира. Об этом со ссылкой на Instаgrаm-аккаунт Болдуина написала «Газета.ru».

«Спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Живопись», — написал актер.

Свой пост в Instagram актер сопроводил видео с одиночным прокатом Валиевой на Олимпиаде, однако в настоящий момент на странице Болдуина нет этой записи.

Предположительно, пост Болдуина заблокировали в Instagram из-за нарушения прав на трансляции с пекинских Игр. В Сети можно встретить скриншоты.

Выступление Камилы Валиевой не оставило равнодушной и американскую фигуристку Карен Чен, которая после проката россиянки призналась, что для нее это непостижимый уровень.

Российские фигуристы выиграли золото в командном турнире на Олимпиаде. Сборная России поднялась на первое место в общекомандном зачете, завоевав шесть медалей: две золотые, две серебряные и две бронзовые.