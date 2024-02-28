Знаменитости 28 февраля 2024, 01:48 «Гол как сокол». Кашпировский рассказал, как потерял все Кашпировский признался, что потерял все состояние и остался даже без квартиры РИА «Новости»

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Популярный в 1990-х годах психотерапевт Анатолий Кашпировский потерял все свои сбережения. Об этом он сам рассказал в интервью сайту kp.ru.

По словам Кашпировского, главной ошибкой в его жизни стал переезд в США.

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«Мне не надо было ехать туда ни в коем случае. Но я взял и поехал. И этим зачеркнул себя полностью», — заявил психотерапевт.

Он добавил, что в Америке совершил много ошибок. В частности — дарил все, что у него было. Из-за этого, по словам Кашпировского, теперь он «гол как сокол». У него нет своей жилплощади в Москве — вместе с женой он живет в квартире, которую ему когда-то выделила Госдума, но это не жилье не в его собственности.

В 1990-х годах Кашпировский был самым известным в России психотерапевтом. Он вел «оздоровительные сеансы», в рамках которых лечил зрителей прямо с экранов телевизоров. В 1989 году Кашпировский провел телемост Москва — Киев. В прямом эфире психотерапевт готовил двух пациенток к операциям без наркоза — у них была аллергия на обезболивающие препараты. После внушения Кашпировского операции прошли успешно.

Сейчас Кашпировский ведет свой канал на Youtube и лечит подписчиков уже с экрана компьютера. На него подписаны 423 тысячи человек.