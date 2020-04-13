Кашпировский начал лечить больных через YouTube

Российский экстрасенс Анатолий Кашпировский решил идти в ногу со временем. Он начал транслировать свои «оздоровительные сеансы» в интернете.

У Кашпировского есть свой канал на YouTube. На днях, 9 апреля, экстрасенс провел в нем эфир.

«Сделаю так, что люди, не имеющие возможности свободно вращать головой, избавятся от этого. Сколько их будет? Будет столько, сколько напишут в комментарии», — говорил экстрасенс, обращаясь к зрителям.

Кашпировский раньше вел свою программу на канале Центрального телевидения СССР. В ней он якобы исцелял телезрителей от различных заболеваний.

«Сейчас первым делом хочу то же самое повторить здесь, но аудитория другая. Уверен, нас смотрят во многих странах мира», — заявил он.

Экстрасенс подчеркнул, что «можно думать что угодно» о нем, но «имеется самый сильный аргумент — факты». Они опубликованы на его сайте.

«Сегодня вы мои ученики. Не только сегодня, но и завтра, и последующие годы», — утверждает Кашпировский в эфире.

Анатолий Кашпировский получил широкую известность в 1989 году благодаря телепрограмме «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского».

В декабре 2018 года он подал иск на миллион рублей о защите деловой репутации к ВГТРК. Причиной послужили высказывания публицистов Александра Невзорова и Александра Гурнова в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир», которая вышла в октябре 2017 года.