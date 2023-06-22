Знаменитости 22 июня 2023, 13:53 Гоблин призвал конфисковать имущество перечислившего деньги Украине Гребенщикова Блогер Дмитрий Пучков предложил конфисковать недвижимость музыканта Бориса Гребенщикова РИА «Новости»

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Российское имущество основателя группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова необходимо конфисковать в пользу государства. С таким призывом выступил блогер и писатель Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

По словам Пучкова, уехавший из России музыкант публично объявил, что собрал 12 миллионов евро с концерта в Берлине и передал их в помощь Украине. После такого поступка первое, что нужно сделать, — перестать продавать пластинки и песни артиста в России, отметил блогер.

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«Недвижимость конфискуется в пользу государства — это два. Ты — враг. С такими надо поступать так», — заявил Гоблин.

Писатель назвал всех покинувших Россию артистов неумными людьми. Они были звездами на родине, но без публики они лишатся всего, в том числе привычного образа жизни, указал Пучков. Российских знаменитостей за границей ждут скромные гонорары, поскольку основная масса их поклонников осталась в РФ, обратил внимание блогер.

«Это просто их глупость. Я думаю, что они сюда к нам больше не вернутся», — подытожил Пучков.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал Бориса Гребенщикова на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Поводом для наказания стало интервью, в котором музыкант нелестно высказался о российской армии.