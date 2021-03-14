Глушаков опубликовал фото с новорожденной дочерью и Ксенией Коваленко

Форвард «Химок» Денис Глушаков опубликовал в Instagram фото, на котомро запечатлен вместе с футболисткой московского ЦСКА Ксении Коваленко с их новорожденной дочерью.

Глушаков сообщил, что девочка родилась 7 марта и ее назвали Милой. Сейчас вся семья находится дома.

В посте, опубликованном 8 марта футболист написал: «Первый хет-трик в жизни, и о лучшем не мог и мечтать. Любимая, спасибо за доченьку, обожаю вас! Трехкратный папа, я счастлив, нет больше слов!».

У Дениса Глушакова есть еще две дочери от предыдущего союза. В начале марта стало известно, что у него большой долг перед экс-супругой Дарьей. Анонимный источник сообщил, что футболист должен выплатить ей 41 981 316,50 рубля.