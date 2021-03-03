СМИ рассказали о многомиллионном долге Глушакова перед бывшей женой

Источник рассказал РИА ФАН, что футболист Денис Глушаков накопил перед экс-супругой Дарьей большой долг по алиментам и разделу имущества.

Глушаков женился на Дарье летом 2009 года. В браке у ни появилось два ребенка. В сентябре 2018 года они подали на развод. По словам бывшей супруги футболиста, измены Глушакова стали причиной разрыва.

«Он накопил долг перед бывшей женой в сумму 41 981 316,50 рубля», — уточнил собеседник информагентства.