Знаменитости 19 декабря 2023, 05:34 «Глупое решение». Соседов — о своем увольнении с НТВ Соседов назвал чудовищной неблагодарностью увольнение из передачи «За гранью» РИА «Новости»

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Музыкальный критик Сергей Соседов назвал свое увольнение с телеканала НТВ чудовищной неблагодарностью. В разговоре с StarHit он подтвердил, что с нового года больше не появится в качестве ведущего в эфире социальной программы «За гранью».

По словам журналиста, решение об его увольнении приняли гораздо раньше. Ему сообщили об этом 9 декабря вечером, когда завершились очередные съемки передачи. Шеф-редактор сообщила, что договор с ним не продлили, ведущего сменят.

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По его словам, ему крайне неприятна эта ситуация, ведь его просто выгнали из программы. Он хотел придать программе с тяжелыми человеческими судьбами немного лоска, сделать что-то хорошее, чтобы было меньше слез и чернухи, а появился «выход к свету».

«Решение канала — глупое, вздорное, я не боюсь это говорить. Со мной поступили крайне некрасиво, неприлично», — подчеркнул Соседов.

Ранее музыкальный критик и член жюри вокального шоу «Суперстар!» Сергей Соседов раскритиковал выступление певца Кая Метова. Артист исполнил песню Валерии «Часики». Выпуск шоу показали в эфире телеканала НТВ.