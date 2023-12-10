Знаменитости 10 декабря 2023, 02:38 Сергей Соседов раскритиковал Кая Метова за плохой вокал Сергей Соседов раскритиковал попытку Кая Метова исполнить песню Валерии РИА «Новости»

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Музыкальный критик и член жюри вокального шоу «Суперстар!» Сергей Соседов раскритиковал выступление певца Кая Метова. Артист исполнил песню Валерии «Часики». Выпуск шоу показали в эфире телеканала НТВ.

По словам Соседова, певец не уделил должного внимания вокалу при подготовке номера. Метов мог бы спеть даже мимо нот, но все-равно получил бы в этом случае одобрение публики.

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Эксцентричное исполнение же не улучшило ситуацию. Только за счет вокала исполнитель хита «Position № 2» и мог бы избежать сравнений с Валерией, добавил музыкальный критик.

«Я его уважаю и люблю как критика, просто иногда в своей полемике он переходит некоторые грани и говорит неточные вещи, которые потом могут отразиться на мне», — заявил журналистам раскритикованный Соседовым артист.

Ранее певицу Машу Распутину выгнали из состава жюри в «Суперстар!» из-за из-за резких высказываний, заменив на Наташу Королеву. Комментарии артистки после выступлений участников часто вызывали скандалы. В одном из выпусков Распутина назвала слушателей Анны Асти «деградированной публикой».