Знаменитости 12 марта 2024, 14:07 Глуховского обязали выплатить 23 млн рублей алиментов Суд обязал писателя Глуховского выплачивать 1,2 млн рублей алиментов в месяц АГН Москва / Global Look Press

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Российского писателя Дмитрия Глуховского* обязали ежемесячно платить 1,2 миллиона рублей на содержание детей. Суммарно он должен своей жене почти 23 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как стало известно авторам статьи, его бывшая супруга Елена Фуксина подала в суд иск, который в итоге удовлетворили. Теперь с писателя будут списывать каждый месяц алименты. Ему также предстоит погасить долг, который накопился с 1 февраля 2022 года по 1 июля 2023 года.

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Кроме того, по данным СМИ, автор серии «Метро» предпринимал попытки продать две большие дорогостоящие квартиры в центре Москвы и вывести деньги за рубеж. Глуховский* хотел переписать недвижимость на свою 71-летнюю маму.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.