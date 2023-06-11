Знаменитости 11 июня 2023, 13:42 «Глобальных проблем не показало». Стас Пьеха рассказал о состоянии после сообщений о реанимации Певец Стас Пьеха рассказал о прошедшем обследовании после сообщений о реанимации РИА «Новости»

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Никаких глобальных проблем со здоровьем врачи у певца Стаса Пьехи не нашли. Об этом сам исполнитель сообщил своим подписчикам в социальной сети. Он поблагодарил всех за беспокойство.

Пьеха подчеркнул, что сдал необходимые анализы и прошел обследования, в том числе проверил сердце.

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«Никаких глобальных проблем не показало. Что-то там по мелочам. Какие-то вещи, из-за которых вам сильно переживать не надо, и мне тем более тоже», — заявил исполнитель.

Он призвал поклонников не волноваться и пообещал, что скоро сможет увидеться со всеми.

Бывшая жена исполнителя Наталья Горчакова заявила, что общалась с артистом накануне и подтвердила, что ему стало плохо.

«Вызвали скорую. Мы все безумно испугались, были на связи. Сейчас он спит и набирается сил. Последний раз сообщил, что все хорошо», — заявила она в беседе с kp.ru.

Стас Пьеха в своих социальных сетях сообщил, что на машине скорой помощи его доставили в Боткинскую больницу Москвы после того, как бригаде медиков не понравились результаты проверки сердца.

По данным СМИ, певца доставили в реанимацию со стенокардией.