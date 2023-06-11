11 июня 2023, 13:42
«Глобальных проблем не показало». Стас Пьеха рассказал о состоянии после сообщений о реанимации
Певец Стас Пьеха рассказал о прошедшем обследовании после сообщений о реанимации
Никаких глобальных проблем со здоровьем врачи у певца Стаса Пьехи не нашли. Об этом сам исполнитель сообщил своим подписчикам в социальной сети. Он поблагодарил всех за беспокойство.
Пьеха подчеркнул, что сдал необходимые анализы и прошел обследования, в том числе проверил сердце.
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«Никаких глобальных проблем не показало. Что-то там по мелочам. Какие-то вещи, из-за которых вам сильно переживать не надо, и мне тем более тоже», — заявил исполнитель.
Он призвал поклонников не волноваться и пообещал, что скоро сможет увидеться со всеми.
Бывшая жена исполнителя Наталья Горчакова заявила, что общалась с артистом накануне и подтвердила, что ему стало плохо.
«Вызвали скорую. Мы все безумно испугались, были на связи. Сейчас он спит и набирается сил. Последний раз сообщил, что все хорошо», — заявила она в беседе с kp.ru.
Стас Пьеха в своих социальных сетях сообщил, что на машине скорой помощи его доставили в Боткинскую больницу Москвы после того, как бригаде медиков не понравились результаты проверки сердца.
По данным СМИ, певца доставили в реанимацию со стенокардией.
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