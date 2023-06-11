Эксклюзив 11 июня 2023, 10:14 «Он не госпитализирован». Представитель Стаса Пьехи опроверг новости о его болезни PR-менеджер Стаса Пьехи опроверг данные о попадании певца в реанимацию РИА «Новости»

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Певец Стас Пьеха не госпитализирован. Сообщения в СМИ опроверг в разговоре с «360» его PR-менеджер Роман Петрухин.

«Нет, он не госпитализирован. У него тут три съемочных дня. Поэтому я не знаю, с чего вы взяли, что он госпитализирован», — сказал представитель артиста.

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По данным Telegram-канала «112», Пьеха попал в кардиореанимацию одной из клиник Москвы. Уточнялось, что артисту ночью стало плохо, пришлось вызвать скорую помощь. Певец якобы пожаловался врачам на боли в сердце, они диагностировали у него стенокардию. Врачи взяли музыканта под наблюдение, отметили в публикации.

Сам Стас Пьеха несколькими часами ранее опубликовал в соцсетях фото из машины скорой помощи и из медицинского кабинета.

«Меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований», — написал он.

По словам артиста, бригаде скорой помощи не понравилось его кардиограмма. Певец посоветовал всем беречь здоровье.

Пьехе сейчас 42 года, в марте он уже оказывался в больнице. Тогда у него выявили коронавирус. Об этом напомнили «Известия».