Глюкоза вышла в свет в откровенном платье, как у Меган Фокс

Певица Глюкоза появилась на фестивале «Жара» в черном откровенном платье и босоножках на высоких каблуках. Точно в таком же наряде накануне была замечена американская актриса Меган Фокс на премии Billboard.

На одинаковые наряды двух знаменитостей обратил внимание Telegram-канал Super.ru.

«Меган Фокс на премии Billboard вчера и Глюкоза на препати фестиваля „Жара“ сегодня. Впрочем, если девушек поменять местами, будет смотреться даже более гармонично», — говорится в сообщении под снимками, на которых засняты в полный рост американская актриса и российская певица.

Под постом пользователям предлагается проголосовать за ту девушку, которой, по их мнению, наряд идет больше. На момент написания новости проголосовало больше 3,1 тысячи человек. С большим отрывом лидирует Меган Фокс. За актрису отдали свои голоса 82% участника опроса.

При этом накануне пользователи сети на Daily Mail раскритиковали Фокс за слишком откровенный наряд. «Она вызывает отвращение своим поведением», «С таким же успехом она могла выйти в нижнем белье», «Она выглядит как девушка легкого поведения», «Что это за наряд…», — оставляли пользователи возмущенные комментарии.