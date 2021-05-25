Меган Фокс пристыдили за оголяющий грудь наряд

Американская актриса Меган Фокс вышла на публику в откровенном черном платье за что подверглась критике со стороны пользователей Сети. Дискуссия о наряде знаменитости развернулась на Daily Mail.

Меган Фокс появилась на музыкальной премии Billboard Music Awards вместе со своим возлюбленным — рэпером и певцом Колсоном Бэйкером, выступающим под псевдонимом Machine Gun Kelly.

Для мероприятия 35-летняя знаменитость выбрала черное платье в виде боди с частично оголяющими грудь и талию разрезами, и юбкой из полупрозрачного материала. Свой образ Фокс дополнила босоножками на высоких каблуках и небольшим клатчем.

Известно, что стоимость наряда бренда Mugler составляет 1196 фунтов стерлингов (это приблизительно 124 тысячи рублей).

Читатели Daily Mail не оценили откровенность звезды. Они пристыдили Фокс в комментариях под снимками. «Она вызывает отвращение своим поведением», «С таким же успехом она могла выйти в нижнем белье», «Она выглядит как девушка легкого поведения», «Что это за наряд…», — оставляли пользователи возмущенные комментарии.