Знаменитости 15 ноября 2022, 07:21 «Главное, восстанавливайся». Актер Машков побывал в госпитале для участников СВО Актер Владимир Машков навестил в Екатеринбурге раненых военных — участников спецоперации

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Актер и режиссер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в Екатеринбурге навестил раненых в спецоперации военнослужащих. Он побывал в местном военном госпитале и пожелал пациентам успешного восстановления, сообщило Минобороны России.

«Разрешите пожать ваши мужественные руки. Я тут в Екатеринбурге, приехал со спектаклем. <…> Главное, восстанавливайся. Чтобы все было, как „картина маслом“», — обратился он к военнослужащим.

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Среди пациентов оказался военный, с которым актер уже встречался под Луганском. Они узнали друг друга и пожали руки. Владимир Машков поблагодарил всех за мужество, пожелал успешного восстановления и подарил подарки.

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В Екатеринбурге он также провел отбор в Театральную школу Олега Табакова, сообщил телеканал «Культура». Такие прослушивания проходят раз в два года. На этот раз организаторы приняли заявки от 100 школьников из разных городов России.

В начале ноября Владимир Машков и актеры его театра выступили перед пациентами военного госпиталя Бурденко в Балашихе. Они спели «Катюшу», произведения Владимира Высоцкого и показали другие номера.