Владимир Машков выступил для раненых военнослужащих в госпитале в Балашихе | 360°

Подмосковье 04 ноября 2022, 21:36 Владимир Машков выступил для раненых военнослужащих в госпитале в Балашихе

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Народный артист России Владимир Машков и актеры театра Олега Табакова выступили с концертом в военном госпитале Бурденко в Балашихе. Артисты исполнили произведения Высоцкого, легендарную «Катюшу» и другие песни.

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Концерт в актовом зале провели для раненых военных, которые недавно вернулись с передовой.

«Я бывал в Донецке, в Луганске. Был близко к передовой, в Лисичанске. И вот сейчас с ребятами, которые здесь, они прошли эти испытания, и у них невероятные знания. Это то поколение, которое понимает смысл слов, понимает, что такое настоящая дружба, война, потеря. Это те, кто будут элитой нашей страны. Большинство из них хотят быть сейчас на передовой. Это воодушевляет и вдохновляет», — сказал народный артист России Владимир Машков.

Для собравшихся в зале слова известных песен и сам концерт имели особый смысл.

«Мы тронуты. Это придает нам сил работать, нашим пациентам — сил выздоравливать. Выражаем огромную благодарность актерам. Это на деле показывает единство нашей культуры, медицины, ратного дела и всего народа», — отметил заместитель начальника по лечебной работе военно-клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко Минобороны России Михаил Козовой.

Доброволец Александр участвовал в СВО два раза. Первый раз в апреле, второй – в августе. Он попал в госпиталь после того, как его накрыло ракетным ударом на понтонной переправе в Новой Каховке. Военнослужащий говорит, что вытащил счастливый билет - взрывной волной его откинуло в сторону. Удар был настолько сильным, что бедренная кость Александра была повреждена в трех местах. Сейчас мужчина идет на поправку и планирует вернуться на передовую.

«Очень трогательно и приятно на душе от того, что нас не забывают. Такие моменты дают нам сил на выздоровление. Мы поправимся и вернемся, поможем нашим ребятам», - сказал Александр.

После концерта состоялась фотосессия. Владимир Машков вместе с военнослужащими передал приветы всем бойцам, которые сейчас находятся на передовой.